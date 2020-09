🎥 Bizar! Ploegmaat van Pozuelo en Ciman nekt team van Henry in laatste minuten en gaat dan een handvol supporters jennen

Het Montreal Impact van Victor Wanyama (ex-Beerschot) en trainer Thierry Henry leed een zure thuisnederlaag tegen FC Toronto. Bij de bezoekers bleef Laurent Ciman 90 minuten op de bank, Pozuelo startte wel in de basis.

De partij leek op een 1-1 af te stevenen, tot aanvaller Jozy Altidore in de 89e minuut de 1-2 op het scorebord zetten. Een opdoffer voor de Montreal en de weinige thuisfans, maar de doelpuntenmaker maakte het nog een tikkeltje erger door de supporters te jennen.

Here’s @JozyAltidore scoring the winning goal in the last minutes of the Canadian Classique, before proceeding the shush the 5 fans behind the goal.



The sort of shithousery we wholeheartedly endorse. pic.twitter.com/Cqdhk6HJ3X