Van Eetvelt voert druk op Kompany niet op na aarzelende start: "We zijn met zijn allen aan een project begonnen en hebben vertrouwen in een goeie afloop"

Met de aanstelling van Vincent Kompany als 'nieuwe' T1 werd er tegelijkertijd ook een soort nieuwe start genomen bij Anderlecht, wat meteen ook wat extra krediet betekent voor de nieuwbakken coach van paars-wit.

6 op 12 (2 op 6 onder Kompany) zijn geen cijfers die passen bij de ambities van Anderlecht. Toch predikt Karel Van Eetvelt rust naar aanloop van de wedstrijd tegen Cercle Brugge. Een zege tegen groen-zwart zou het vertrouwen een enorme boost geven, maar wordt niet geëist door het bestuur.

"Versta me niet verkeerd, RSC Anderlecht moet altijd winnen, maar ik ga de druk niet nodeloos verhogen", zegt de CEO in Het Laatste Nieuws. "We zijn met zijn allen aan een project begonnen en hebben vertrouwen in een goeie afloop. We moeten nu de rust bewaren - ook als de buitenwereld onrustig wordt - opdat de groep goed kan werken.”