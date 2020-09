De interlandbreak voor Antwerp: enige alternatief voor Mbokani vertrokken en... "Niet in de perfecte omstandigheden getraind"

Antwerp ging de interlandbreak in met een 4 op 12 en moet op Stayen een resultaat neerzetten om de aansluiting met de top-4 te behouden. Ivan Leko liet niet te veel in zijn kaarten zien in de aanloop naar speeldag 5.

Buta, De Sart en Coopman, dat zijn de drie geblesseerde Antwerp-spelers die we komend weekend niet op het veld moeten verwachten. Ze liggen nog een tijdje in de lappenmand. Ook Buta is nog een paar weken out gaf Ivan Leko vrijdag aan.

De interlandbreak was een uitgelezen moment om de automatismen verder in de ploeg te slepen. Hoewel... "Het waren twee lange weken. Enkele sleutelspelers hadden wat last na de match tegen Charleroi, maar het gaat beter. Het zijn geen drama's, maar enkele trainingen overslaan is geen ideale situatie." Over wie het ging wenste de coach niet te communiceren.

Het vertrek van Bolingi is evenmin ideaal. "Oké, maar ik focus me op de spelers die ik wel kan inzetten op zondag", reageerde hij. Op wie Leko zeker niet kan rekenen is de geschorste Birger Verstraete. "Een rode kaart het gekund, maar net zo goed ook niet. Zonde, maar dat is het verleden", ging hij niet dieper in op de twee speeldagen schorsing voor zijn centrale middenvelder.