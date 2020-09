Zondag kans voor Verschaeren? "Hij heeft progressie gemaakt ten opzichte van vorig seizoen"

Negen minuten is het bilan van Yari Verschaeren dit seizoen bij Anderlecht. Daar zou wel eens verandering in kunnen komen, want ook Vincent Kompany zag zijn goeie invalbeurt bij de Rode Duivels.

Verschaeren bleef - tot ieders verrassing - aan de bank gekluisterd. "Hij had een vormdip de laatste maanden. De verklaring daarvoor? Hij is jong", antwoordde Kompany kort en bondig. "Dat is ook normaal op die leeftijd. (richt zich tot aanwezige journalisten) Weten jullie nog hoe jullie waren als jullie 18 waren? Waren jullie altijd even betrouwbaar? Nee, iedere jongere heeft hoogtes en laagtes."

"Soms voetballen we met vijf jongens van onder de 19 jaar oud. Dat is een luxe aan talent, maar we moeten daar ook voorzichtig mee zijn. We moeten in het oog houden hoe die gasten zich voelen. Maar Verschaeren heeft volgens mij progressie geboekt ten opzichte van vorig seizoen. Maar we blijven hem monitoren."