Nakende overname Waasland-Beveren roept veel vragen op: "Iedereen is euforisch, maar wat gaat die overname concreet inhouden?"

Waasland-Beveren komt in Amerikaanse handen terecht. Een serieuze kapitaalsinjectie was nodig want de Waaslanders moesten elk seizoen overleven met het laagste budget in eerste klasse. Goed nieuws dus voor de fans, al hopen ze snel op meer duidelijkheid.

Wim Van Goethem, de Supporters Liaison Officier van de club, loopt in Het Nieuwsblad nog niet te hard van stapel. "Ik zal pas gerust zijn als de handtekeningen effectief gezet zijn. Maar goed, iedereen is euforisch." "Ik heb al veel berichtjes en telefoons gekregen van fans. Toch moeten we nuchter blijven, vind ik. Wat gaat die overname concreet inhouden? En intussen tikt de tijd in ons nadeel. De competitie wacht niet." Miljardair Bolt Football Holdings is een investeerdersgroep die in handen is van miljardair David Blitzer. Bij Waasland-Beveren mogen ze wellicht nog heel wat versterking verwachten. "Dat klinkt allemaal veelbelovend. Maar enige voorzichtigheid is nog steeds geboden. Wat zijn hun plannen? Waarom nemen ze de club over? Wordt het budget verhoogd? Vragen waarop de supporters nu zitten te wachten."