"Winnen van een van de beste teams van België"

Eupen pakte tegen AA Gent zijn eerste driepunter van het seizoen. De troepen van trainer San José Benat wonnen met 2-1 van de Buffalo's. Benat was dan ook heel tevreden na de wedstrijd.

"Dit is een heel belangrijke overwinning voor ons tegen een van de beste teams van de competitie én bovendien een van de beste coaches van de competitie", klinkt het bij Benat.

Eupen-Gent was de eerste wedstrijd waarbij opnieuw publiek (met mate) werd toegelaten. Het leverde ook meteen een overwinning op van de thuisploeg. "Ik ben erg blij dat ze er opnieuw bij zijn. Ze hebben ook meteen waar voor hun geld gekregen met deze overwinning. Ze geven ons meer energie op het veld"

Veranderen van tactiek

Eupen speelde afwachtender dan AA Gent, omdat de Buffalo's natuurlijk meer baat hadden bij een overwinning. In de tweede helft bracht Benat met Koch een extra verdediger op het veld om met 5 achterin te spelen. "We hebben inderdaad de linies wat meer afgesloten in de tweede helft. Met de snelheid van onze spelers konden we wat meer op de counter spelen", verklaart Benat.

"Het begint nu te draaien, de vele nieuwe spelers vinden elkaar elke week beter en beter. Deze overwinning geeft ons vertrouwen voor de toekomst", besluit Benat. En dat zal ook nodig zijn, aangezien Eupen de komende twee wedstrijden naar Antwerp en Anderlecht trekt.