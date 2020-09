Didillon ziet eigenlijk te veel goeie jeugd bij Anderlecht: "Voor elke Doku en Verschaeren zijn er ook een Delcroix en Lutonda"

Thomas Didillon speelt zondag tegen de ploeg die hem lanceerde in België en daarna opzij schoof. Zijn periode bij Anderlecht was er één met veel frustraties. Hij zag ook dat er misschien wel te veel goeie jeugd bij de club zat.

Dat is ook het geval bij Cercle Brugge, maar daar hebben ze geleerd en kochten ze ook ervaren jongens als Didillon. "Het is heel verschillend. Ik heb nooit zo'n club gezien die zoveel talent voortbrengt als Anderlecht, of het moet Lyon zijn. Voor elke Doku, ­Amuzu, Verschaeren die aan de oppervlakte komt, zijn er anderen die de kwaliteiten hebben maar nooit een kans krijgen", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Zoals Lutonda of Hannes Delcroix. Niet vergeten dat ze Bornauw niet wilden. Colassin stond op training altijd in de ploeg die druk moest zetten. Hij raakte geen bal. Tot ze geen keuze hadden en hij plots presteerde."

Anderlecht moet daarvoor oplossingen zoeken. "Er is niet genoeg plaats bij Anderlecht om die jongeren allemaal op te stellen, het zijn er te veel. Jammer, maar het is een luxeprobleem. Dat probleem heeft Cercle Brugge niet. Eigenlijk zou een satellietclub voor Anderlecht niet slecht zijn. Het enige punt is dat je geen vier achttienjarigen kan opstellen en nog op resultaten rekent."