Van der Elst ziet wat er bij Club Brugge ontbreekt: "Vlot scorende spelers kan je ze niet noemen"

David Okereke, Michal Krmencik, Youssouph Badji, Siebe Schrijvers, Emmanuel Dennis, Krepin Diatta... In principe heeft Club Brugge genoeg spelers die een goal kunnen maken. Maar volgens Franky Van der Elst ontbreken ze toch één bepaald profiel.

"Mja, er is veel keuze maar een zuivere doelpuntenmaker zit er niet tussen en ik vind: een spits van een topclub moet er minstens vijftien maken", zegt hij in Krant van West-Vlaanderen. "Dennis, Diatta en Okereke zijn wel talentvol, maar vlot scorende spelers kun je ze niet noemen. Dennis deed het op Genk goed op de flank, maar hij is onvoorspelbaar voor hemzelf en voor zijn ploeggenoten. Diatta is nog te onregelmatig en te vaak onduidelijk voor zijn medespelers. Ik vind dat ze beiden ook te weinig voor de goal opduiken."

En dan heb je nog de zuivere spitsen, waar momenteel de 18-jarige Badji de voorkeur krijgt op de miljoenenaankopen. "Okereke is wel goed begonnen maar verantwoordde zijn transferprijs van 8 miljoen nog altijd niet. Clement zegt nu dat hij iemand voor de flank is.”

“Krmencik viel sterk in tegen Beerschot, maar kreeg toch weer geen bal tegen het net. Hij scoorde nu wel met de nationale ploeg van Tsjechië. Hopelijk helpt hem dat wat, al vraag ik mij af hoe groot het geloof in hem nog is. Schrijvers is iemand die als tweede spits wel zijn goaltjes meepikt, maar ook bij hem is mijn gevoel dat hij onder Clement geen titularis zal worden. Badji is doelgericht, maar is nog maar achttien. Hij manifesteerde zich snel, maar het is afwachten hoe hij zich verder ontwikkelt.”