Matchwinnaar Juklerod met de brede smile na de match, Steppe baalt na communicatiefout met zijn muurtje

Simen Juklerod mag zich terecht de man van de match noemen na STVV - Antwerp. De Noorse flankverdediger bracht zijn team met een goal en een assist op gelijke hoogte met de Kanaries en maakte de winning goal met een mooie vrijschop toen RAFC met z'n tienen stond.

"Ik ben uiteraard tevreden met mijn prestatie, maar ook met deze drie enorm belangrijke punten. Ik heb ooit al wel eens een hattrick gescoord, maar dit heb ik nog niet meegemaakt bij Antwerp", legde matchwinnaar Simen Juklerod uit na de match.

"Rafa of ik zijn aangeduid om de vrijschop te nemen. Hij was al gewisseld, dus was het logisch dat ik trapte. Ik hoopte dat ik zou trappen en scoren en het lukte ook. Fantastisch!"

"Het is niet de speler waarvan je deze statistieken verwacht", zei Ivan Leko na de match. "Het zou dan ook niet realistisch zijn om dit elke week van hem te verwachten. Maar in de bekerfinale was hij ook beslissend met een assist."

Communicatiefout bij het muurtje

Mooi was de vrijschop van Juklerod absoluut, maar hij draaide wel iets te makkelijk rond de muur. Kenny Steppe zag twee fouten. "Eerst toen de fout gefloten werd", wees de doelman naar de scheidsrechter. "Dan was er bij ons een communicatiefout. Ik vraag aan een iemand om op te schuiven, maar hij trok de rest van de muur ook mee." En zo kon de bal er vrij eenvoudig rond, buiten het gezichtsveld van de doelman.