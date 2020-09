Kompany over keuze voor Bakkali in plaats van Verschaeren: "Ik wil publiek artiesten niet onthouden, maar..."

Vincent Kompany verraste met zijn opstelling tegen Cercle Brugge. Dat Sambi Lokonga eerder vroeger dan later in de basis zou terugkeren, was te verwachten. Dat Ognjen Vranjes zou spelen ook. Maar dat Zakaria Bakkali vanuit het niets ineens zijn intrede zou doen...

Vincent Kompany wou blijkbaar een signaal naar zijn groep geven: wie hard werkt, wordt ook beloond. "Bakkali? Dat is een goed verhaal naar de ploeg toe", aldus Kompany. "Als een speler zo overduidelijk zijn best doet - ook in de oefenmatch tegen Leverkusen - en zijn werk doet voor de ploeg, is dat een voorbeeld. 'Zico' heeft zijn plaats zelf genomen, ik heb hem die niet gegeven."

Nu was het dus Bakkali die Verschaeren op de bank hield. "Tja, ik weet dat het publiek hier van talenten en artiesten houdt. Ik wil hen dat ook niet ontnemen, maar mijn eerste bekommernis is dat de ploeg wint. Maar het was makkelijk om deze week minuten te geven aan Yari. Hij was top tijdens de week en zijn wedstrijd was daar een weerspiegeling van."

Colassin en Zulj ontbraken

Van Peter Zulj en Antoine Colassin was er zelfs geen sprake in de wedstrijdselectie. Kompany ontweek Zulj opvallend en gaf meer uitleg over Colassin. "Ik maak beslissingen op basis van wat ik zie. Ik heb met Colassin ook een gesprek gehad. Hij zal zeker nog zijn kansen krijgen gezien zijn talent."

Kompany wil evenwicht en komt eigenlijk om in het jeugdig talent. "We krijgen het verwijt dat we niet mogen verwachten dat jongens als Yari de wedstrijd voor ons beslissen. Maar ja, we hebben wel een stuk of zes van die mannen rondlopen. Dan wordt het moeilijk als je dat van geen van hen mag verwachten. We moeten ze inzetten op het moment dat ze het meeste impact kunnen hebben."