De gevoelige overstap van Percy Tau: "Ik denk na over wat ik nodig heb in mijn carrière en dat was Anderlecht"

Het ene seizoen voor Club Brugge voetballen en een jaar later bij Anderlecht: dat ligt gevoelig in het Belgisch voetbal en zeker in het Jan Breydelstadion. Percy Tau mag er zich binnenkort aan een warm onthaal verwachten.

Percy Tau wordt voor de derde keer aan een Belgische club uitgeleend door Brighton & Hove Albion. Van Club Brugge meteen naar Anderlecht. "Ik probeer in te schatten wat ik in mijn carrière nodig heb. Nu was dat Anderlecht. Als men dat vreemd vindt, dan is dat hun goed recht", legde de Zuid-Afrikaan uit bij Het Laatste Nieuws.

4 oktober op Club Brugge

Of het nu met Club Brugge of Anderlecht is, Tau is ambitieus. "Het moet de bedoeling zijn om kampioen te worden en de beker te pakken. Waar doen we het anders voor? Ik ben geen voetballer geworden voor de fame."

Als hij op 4 oktober met paars-wit op bezoek gaat in het Jan Breydelstadion zal hij getrakteerd worden op fluitconcerten. "Part of the game. Ik zal er alles aan doen om met Anderlecht te winnen. Ik focus dan niet op de fans. Mijn supporters -en dat zijn er veel- zullen achter mij staan, ongeacht mijn keuzen", besloot Tau.