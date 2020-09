Zakaria Bakkali keert weer terug in de basis: "Moest eerst wat kilo's verliezen"

Vincent Kompany koos opvallend voor Zakaria Bakkali in de basis en liet onder andere Francis Amuzu zo links liggen.

Voor Bakkali waren het de eerste minuten van het seizoen, nadat hij het vorige seizoen ook al in rook zag opgaan door blessures en corona. "Hier heb ik lang naartoe gewerkt. Ik ben erg gelukkig en voel me goed", was Bakkali na afloop tevreden.

"Ik moest nog wat kilo's kwijt", verklaart Bakkali. "Nu dat achter de rug is kan ik weer voetballen", zegt hij aan RTBF na de wedstrijd.

Bakkali genoot het vertrouwen van Kompany en betaalde met een degelijke prestatie. Opvallend was de inzet die Bakkali toonde en het verdedigende werk dat hij opknapte. "Van Kompany krijgen we aanvallend alle vrijheid, maar we moeten er wel voor zorgen dat we onze verdedigende taken niet vergeten."