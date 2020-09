Lamkel Zé voelde zich te goed om het truitje nat te maken op training

Het heeft niet lang geduurd, maar Didier Lamkel Zé heeft het verkorven bij Ivan Leko. De Kameroense winger heeft één van de basisprincipes van Ivan Leko geschonden: op training verdien je je selectie voor de match.

Leko is het na een maand al beu. Dat was te voorspellen. Hij draagt werkethiek heel hoog in het vaandel en haat het als spelers hun eigen zin doen. De voorbije week was het Lamkel Zé weer hoog in zijn bol geschoten en vond hij zich te goed voor fysieke inspanningen op training.

Hij heeft zich al meermaals 'ziek' gemeld toen het duidelijk werd dat er op training hard gewerkt zou moeten worden. Zo gaf hij forfait toen hij merkte dat er een bosloop op het programma stond. Niet met Leko en dus lijkt het beste plan om hem zo snel mogelijk te verkopen. Deze Lamkel Zé verziekt enkel de sfeer in de kleedkamer, waar zijn ploegmaats er ook al genoeg van hebben.