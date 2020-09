Sanusi, de enige jeugdspeler van Beerschot in eerste ploeg: "Antwerpen is een metropool, hier is zoveel talent"

'De Axel Witsel van het Kiel', wordt hij binnen de club wel eens liefkozend genoemd. Ryan Sanusi heeft niet alleen zijn haarstijl een beetje gemeen met de Rode Duivel. Hij zorgt ook voor het evenwicht binnen de ploeg. Als enige speler die uit de jeugd van de Ratten komt.

Beerschot investeert zwaar in zijn jeugd en wil binnen afzienbare tijd veel meer jeugdspelers zien doorbreken. Sanusi keerde zelf na negen jaar afwezigheid terug naar de heimat. "Het was het juiste ­moment. Beerschot zou de deur naar 1A openbeuken en ik wilde weer dichter bij huis voetballen."

"Je moet weten dat het mijn ­jongensdroom was om ooit in het eerste elftal van Beerschot te ­spelen. Als kleine jongen zat ik in de tribune en keek ik op naar de spelers die toen in die ploeg ­stonden. Dat die droom nu in ­vervulling is gegaan, vind ik ­geweldig", zegt hij in GvA.

Hij kan ook dienen als voorbeeld voor de aanstormende jeugd. “Ik ben me ervan bewust dat mijn verhaal andere jeugd­spelers kan motiveren en inspireren. Het is belangrijk voor de jeugdspelers van Beerschot dat er een perspectief is, dat ze weten dat het ­mogelijk is om helemaal tot boven door te stoten. Antwerpen is een metropool, hier is zo veel talent. Het is mooi dat de club daar ­opnieuw wil op inzetten.”