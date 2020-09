Ex-Anderlecht-verdediger op weg naar Feyenoord, na toch wel speciale transfermanier

Anderlecht liet in 2018 Uros Spajic vertrekken naar FK Krasnodar. Na twee jaar in Rusland keert de Servische verdediger terug naar de Lage Landen. Naar een topclub bij onze noorderburen.

Eén van de eerste werken van Luc Devroe als technisch directeur van Anderlecht was om Spajic te verkopen. De Serviër was het jaar voordien nog een basisspeler en sterkhouder in het team dat de laatste keer de landstitel veroverde. Spajic moest echter geld opbrengen, maar wat er in de plaats kwam, kon nooit aan hem tippen.

De nu 27-jarige Spajic werd wel op een nogal vreemde manier ontdekt door Feyenoord. Adviseur Johan Boskamp zal hem wel kennen, maar ze kwamen hem op een andere manier op het spoor. Er werd een berichtje nagelaten in een tranferforum dat "Feyenoord een centrale verdediger zoekt en dit kunnen we ervoor betalen", ontdekte VI.

Bij de kenners valt er alvast een positief geluid te horen. De voorbije jaren was Spajic een sterkhouder, publiekslieveling en vaste waarde bij Krasnodar. Zijn marktwaarde is trouwens gestegen naar 6,5 miljoen euro en was voor de coronacrisis zelfs 8 miljoen euro.

Maar Spajic heeft de pech dat de reglementen in Rusland veranderd zijn. Er mogen nog maar acht buitenlanders op de loonlijst staan en dus moet hij er vertrekken, want Krasnodar wil vooral aanvallend zijn buitenlanders gebruiken. Dus kan Feyenoord een zaakje doen, want hij moet vertrekken...

"Feyenoord heeft niet zoveel geld, dus we moeten het echt hebben van de relaties van Frank Arnesen", zegt trainer Dick Advocaat bij Rondo op Ziggo Sport. Het zal wel geen toeval zijn dat Arnesen die naam bij paars-wit ook al horen vallen had.