Wolverhampton heeft 10 minuten nodig om Sheffield United opzij te zetten

Wolverhampton heeft een vlotte overwinning geboekt op de eerste speeldag van de Premier League. De club haalde het met 0-2 van Sheffield United na doelpunten van Raul Jimenez en Romain Saiss. De twee doelpunten vielen in de eerste 6 minuten van de wedstrijd.

Wolverhampton begon snedig aan de wedstrijd en na 3 minuten resulteerde het al in een doelpunt. De Mexicaanse aanvaller Raul Jimenez zorgde voor de 0-1. Lang stond de 0-1 niet op het bord, want drie minuten later zorgde Romain Saiss voor de 0-2.

Sheffield United probeerde daarna wel, maar doelpunten kregen we voor de rest van de wedstrijd niet meer te zien, waardoor 0-2 dus meteen ook de eindstand was. Bij Wolverhampton speelde Leander Dendoncker een hele wedstrijd en bij Sheffield United speelde Sander Berge een kwartier mee.