Is er plaats voor Verschaeren in de basis bij Anderlecht? Voor een goeie voetballer moet je plaats maken

Yari Verschaeren, Yari Verschaeren,... Minutenlang smeekte het Anderlechtse publiek Vincent Kompany om hun chouchou op het veld te brengen. Ze werden gehoord, maar moet deze Verschaeren niet gewoon van in het begin zijn kans krijgen?

De vormdip was reëel, dat had iedereen in Neerpede gezien. Na zijn enkelblessure had Verschaeren het moeilijk om weer zijn ritme te vinden. Maar hij loopt al enkele weken topfit rond en ook de schrik om tegenstanders op te zoeken is weg. Op training verloopt het nog niet altijd zoals hij wil, maar...

Op de flank

Moet hij niet spelen om zijn oude vorm terug te vinden? Verschaeren heeft bij zijn twee invalbeurten bij de Rode Duivels en bij Anderlecht getoond dat hij iets extra kan brengen: vinnigheid. Niemand bij paars-wit kan zo snel wegdraaien bij een tegenstander met de bal aan de voet.

"Voor een goeie voetballer vindt een coach altijd plaats", klinkt een voetbalwijsheid. Over de kwaliteiten van Verschaeren gaat niemand discussiëren. Maar is er een plaats bij Anderlecht om hem te laten starten? Op zijn beste positie, die achter de spits, staat momenteel Percy Tau en die kan je er momenteel niet naast zetten. De Zuid-Afrikaan doet het heel goed.

Verschil maken

Maar Verschaeren kan je ook op de flank uitspelen. Zeker in het systeem van Kompany waarbij de flankaanvallers ook centraal mogen gaan lopen. Die plaats werd al bezet door Amuzu, Ait El Hadj en sinds zondag ook Bakkali. Daar zou Verschaeren ook zijn matchen spelen hoor.

Van op de bank te zitten gaat hij niet beter worden en vertegenwoordigt hij niet een enorm kapitaal voor de club? Het signaal van Kompany zal nu wel overgekomen zijn. Er wordt van hem wel verwacht dat hij het verschil maakt, al is hij nog maar 19. Tijd om hem de kans te geven om dat te bewijzen.