CIJFER VAN DE WEEK: Op het trainerskerkhof zijn we al met 4 in het prille seizoen, zijn we op weg naar nieuw record?

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week nemen we de trainersontslagen in de Jupiler Pro League eens onder de loep. Met Frank Vercauteren, Jess Thorup, Laszlö Bölöni en Hannes Wolf zitten we wat dat betreft ondertussen namelijk al aan vier stuks.

En dat na vijf speeldagen! Het is een unicum in de Belgische competitie, net als het feit dat één club (AA Gent) twee coaches ontsloeg in de eerste vijf speeldagen: ook dat gebeurde nooit eerder. Rest de vraag: zijn we op weg naar nieuwe recordhoogtes?

Voorbije jaren

Vorig seizoen was Adnan Custovic het eerste slachtoffer na vijf speeldagen en de eerste interlandbreak, uiteindelijk zouden in dat jaar acht coaches worden ontslagen in de Jupiler Pro League anno 2019-2020. Zelden bracht het zoden aan de dijk.

Het record sinds de intrede van de play-offs staat op naam van het seizoen 2017-2018, toen er in totaal twaalf coaches de laan werden uitgestuurd. Tintin Marquez (STVV) en Runar Kristinsson (Lokeren) werden toen al na twee wedstrijden ontslagen.