Humor en cynisme na ontslag Bölöni: De 'Joeri' (of 'Roman') reageert, "Papegaaien van De Witte" en Vandenbempt vraagt zich iets af over transfers

Het verhaal van Laszlo Bölöni is na 25(!) dagen alweer geschreven bij KAA Gent. En dat is toch wel bizar, vinden ook de analisten in koor.

Ze laten er dan ook geen onduidelijkheid over bestaan in hun reacties hier en daar, al was er ook tijd voor de nodige humor - zo onder meer bij het Ministerie van Sport.

Voor een reactie op hét nieuws van de dag, schakelen we live over naar Oekraïne! #kaagent pic.twitter.com/KDejciRfz5 — Ministerie van Sport (@SportMinisterie) September 14, 2020

En ook diverse analisten en journalisten vonden het maar een vreemde zaak, omdat velen onder hen het al van dag 1 zagen aankomen ook natuurlijk.

Thorup was volgens superkenners (De Witte en zijn papegaaien) de slechtste trainer in jaren. Is Boloni dan de slechtste in dagen? — Francois Colin (@FrancoisColin18) September 14, 2020

Peter Vandenbempt vroeg zich in Extra Time dan weer af wat er allemaal gaande is rond transfers als Nurio, die voor zes miljoen euro van Charleroi naar Gent trok. "Bayat? Neen, ik denk dat er iets anders speelt."

Volgens hem had het 'probleem Bölöni' zeker voorkomen kunnen zijn. "Had Gent eens naar de Bosuil gebeld, dan hadden ze het geweten."