Nicky Hayen mag zich snel aan nieuwkomers verwachten na overname: 'Waasland-Beveren bijna rond met twee spelers'

De overname van Waasland-Beveren is een feit. De club heeft nu meer financiële mogelijkheden en daarvan zullen de resultaten snel zichtbaar zijn. De club zou bijna rond zijn met twee spelers.

De voorbije jaren probeerde Waasland-Beveren zich met beperkte middelen te handhaven in eerste klasse en het slaagde daar ook in. Door de recente overname is er meer mogelijk op de transfermarkt.

Eindelijk een CM voor Hayen

Een eerste bewijs daarvan zou Leonardo Bertone kunnen zijn. De 26-jarige Zwitser tekende in januari van dit jaar een contract tot 2022 bij FC Thun en volgens Het Laatste Nieuws is hij op weg naar W-B voor een definitieve transfer. Hij is de centrale middenvelder die Nicky Hayen al een tijdje wil hebben.

De krant meldt ook dat de club bijna rond is met Serge Leuko, een rechtsachter (27) die al enkele keren uitkwam voor de nationale ploeg van Kameroen. Hij zit sinds deze zomer zonder club.