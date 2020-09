Buffalo's door naar play-offs Champions League, maar wel met (blessure)zorgen: "Hopen dat het meevalt"

KAA Gent wist zich ten koste van Rapid Wien te plaatsen voor de play-offs van de voorrondes van de Champions League. Toch zijn er ook nog wat zorgen bij de Buffalo's.

Op het uur kon Yaremchuk er vanop de stip 2-0 van maken, na een penaltyfout op Chakvetadze. Die moest na die fase ook worden vervangen.

Die was lange tijd buiten strijd en even werd er gevreesd voor een probleem aan de knie: "We waren even bevreesd, dat klopt", aldus coach De Decker.

Kuit

"Maar volgens de eerste berichten leek het om een probleem aan de kuit te gaan, al heb ik zelf nog geen informatie", gaf de coach mee na de wedstrijd.

"Hij heeft heel veel aanvallende kwaliteiten, dus ik hoop dat het enorm meevalt in ieder geval. We gaan hem nog nodig hebben."