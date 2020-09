Er werd hen veel beloofd, maar weinig gegeven: spelers van Roeselare zagen de miserie aankomen en trokken aan de alarmbel

Het nieuwe verhaal van KSV Roeselare is heel snel en heel tragisch aan een einde gekomen. Iedereen die de club een warm hart toedraagt zit in zak en as. Tal van spelers moeten nu nog op zoek naar een nieuwe club. De verhalen over de slechte leiding beginnen intussen de ronde te doen.

Roeselare werd de voorbije maanden om de tuin geleid door veel te mooie praatjes. Al snel bleken die te mooi om waar te zijn en vorige vrijdag moest de West-Vlaamse club de boeken toe doen. De spelers pikten de geur van bedrog ook al snel op. "Aanvankelijk geloofden we in het nieuwe verhaal. Waarom ook niet? Maar auto’s, appartementen, tankkaarten: al snel bleken die basiszaken niet in orde. Als spelersgroep hebben we vaak genoeg aan de alarmbel getrokken", legde Wouter Biebauw uit bij Gazet van Antwerpen. Betalen om te trainen "Er zaten drie jongens samen op een hotelkamer die ze weken aan een stuk zelf moesten betalen aan 100 euro per nacht. Ze betaalden dus eigenlijk om te komen trainen. Kudimbana moest elke dag vanuit Brussel een hele toer doen om spelers op te pikken, omdat ze er anders niet geraakten", ging de doelman verder. Meer dan een klein voorschot op hun loon hebben de spelers nooit ontvangen. Bovendien moeten ze nu, terwijl in 1A en 1B al enkele weken wordt gevoetbald, nog een nieuwe werkgever vinden. "En er was hier een jongen van Zimbabwe, die sowieso zijn hotel niet kan betalen. Ik hoop dat hij een oplossing vindt."