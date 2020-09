Is Gent gelanceerd na zege tegen Wenen? "Nog veel leuke dingen laten zien" en "Makkelijk om in te passen"

AA Gent won zijn eerste wedstrijd onder Wim De Decker met 2-1 van Rapid Wien. Topvoetbal leverde dat nog niet op, maar volgens de oefenmeester en de spelers kan het wel het begin van iets moois worden.

"Deze overwinning doet heel veel deugd, want deze groep heeft de laatste weken al heel wat kunnen en moeten verdragen. Punten of overwinningen maken al heel veel goed", aldus Wim De Decker.

"Ik zag een heel bereidwillige spelersgroep en heb er een goed oog op dat we een weg zijn ingeslagen waardoor we nog leuke dingen gaan kunnen laten zien."

Makkelijk om mezelf in te passen in dit systeem

"Spelers komen tot hun recht in dit systeem, al ligt er nog wel een en ander klaar om andere principes in het team te krijgen. Daar spreek ik liever over dan over systemen. Het zal niet makkelijk zijn, want de matchen volgen elkaar snel op."

Ook doelpuntenmaker Dorsch is positief gestemd: "In dit systeem is het voor mij makkelijk om mezelf in te passen. Dit is een nieuwe stap in de goede richting, er zijn veel goede middenvelders bij AA Gent."