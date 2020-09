OFFICIEEL: Deinze doet er nog een ex-eersteklasser bij in de selectie!

Dat het Deinze menens was met hun ambities, daar twijfelden we niet aan. Maar na een resem aankondigingen van nieuwe spelers die in het verleden in 1A gespeeld hadden, was het transfernieuws wat gaan liggen. Tot vandaag...

Want Deinze heeft woensdagavond de komst van Seth De Witte aangekondigd. De ex-speler van onder meer KV Mechelen en Lokeren tekent een contract van 1 jaar met optie op een extra jaar. De Witte is dus niet de eerste speler met een verleden in 1A die nu voor Deinze speelt. Eerder waren Dutoit, Blondelle, Neto, Vargas en De Belder al aangekondigd bij de club. De Witte werdt in 2019 opzijgeschoven door KV Mechelen nadat hij eerst mee voor de promotie in 1B en bekerwinst gezorgd had. De Witte speelde maar liefst 9 seizoenen voor KV. Afgelopen jaar speelde hij nog bij het failliet verklaarde Lokeren. De Witte is Oranje-Zwart!



Meer info op onze website:https://t.co/ojspMmRLDB pic.twitter.com/l9Vwyq1WMi — KMSK Deinze (@KMSKDeinze) September 16, 2020