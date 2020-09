"Vercauteren is de enige logische keuze voor Racing Genk"

Zijn terugkeer bij Anderlecht draaide uiteindelijk uit op een grote teleurstelling. Vercauteren werd door Vincent Kompany aan de kant geschoven en zat al vroeg in het seizoen zonder club.

Nadien volgden nog de ontslagen van Laszlo Bölöni en Hannes Wolf en vooral het ontslag van die laatste zou wel eens goed kunnen uitpakken voor Vercauteren. Als het van Stef Wijnants afhangt dan twijfelt het bestuur van Genk best niet te lang en gaat het vol voor de voormalige coach van Anderlecht.

"Ik kan alleen maar denken dat ze iemand zullen zoeken met persoonlijkheid, de kleedkamer binnenkomt en die echt gaat managen. Iemand waarvan de spelers écht denken dat ze ernaar moeten luisteren", aldus Wijnants tegenover Sporza

"Maar ook iemand waarnaar het bestuur en het management deels naar gaat luisteren. Dat ze de trainer zijn werk laten doen en niet in paniek zullen slaan als er eens verloren wordt. Ze moeten zoeken naar iemand met ervaring en dan is er maar eentje die Genk heel goed kent én vrij is: Frank Vercauteren."