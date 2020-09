Van play-off 2 naar clash om leidersplaats: twee metamorfoses in 16 maanden tijd

Welke Beerschot-fan had op 11 mei 2019, na een 0-3 pandoering tegen Charleroi in PO 2, durven voorspellen dat die twee clubs ruim 16 maanden later voor de eerste plaats in 1A zouden spelen. Zelfs Nostradamus zou voor fanstast zijn uitgemaakt op het Kiel, en daar zijn toch al wat figuren gepasseerd.

Maar in voetbal kan alles! Dat is het leuke aan het spelletje. Beerschot nam de scalp van topclubs Genk en Club Brugge en draait mee op de tweede plaats, ondanks een 0-3 nederlaag tegen Standard. De Carolo's hebben nog een perfect rapport door onder meer van Antwerp en Club Brugge te winnen. Hun doelpuntensaldo van 9 tegen 1 is indrukwekkend. Beide clubs hebben een apart parcours afgelegd sinds die confrontatie in play-off 2.

Trainerswissel

Bij Beerschot hebben ze er zelf voor gekozen om van trainer te wisselen. Stijn Vreven had zijn team naar de promotiefinale geloodst en de club rekende op 1A. Was het niet op het veld dan via de betrokkenheid van tegenstander KV Mechelen in 'Propere Handen'. De teleurstelling was dan ook enorm toen het uiteindelijk toch 1B werd. Vreven, toch bekend als een motivator, kreeg die deceptie er niet uit.

Hernan Losada nam over en hij nam de tijd om iedereen weer vol vertrouwen te krijgen. De resultaten waren wisselvallig, maar toen het om de knikkers ging waren de Kielse Ratten ongenaakbaar. Die positieve flow begon in deel 1 van de promotiefinale en de roes is na de terugmatch en een geweldige competitiestart nog niet uitgewerkt.

In 'Het Zwarte Land' werd Felice Mazzu, op handen gedragen bij de club, weggeplukt door landskampioen Racing Genk. De club nam een gok door Karim Belhocine aan te stellen, maar heeft daar tot op heden nog geen seconde spijt van gehad. Weinigen hadden Charleroi na 29 speeldagen op de derde plaats verwacht. Bijna iedereen beet zijn tanden stuk op het onwrikbare blok en de dodelijke efficiëntie van de Zebra's.

Zelfde hoofdrolspelers

Een topspeler die vertrekt wordt bij de Carolo's vervangen door een betere. Na de verloren verloren play-off finale tegen Antwerp werd Victor Osimhen voor een smak geld verkocht. Ex-spits Rezaei keerde op huurbasis terug van Club Brugge, net zoals dit seizoen. Nurio vertrok ook voor de nodige miljoenen en nu speelt Kayembe de pannen van het Stade du Pays.

Ook Beerschot hield zijn sterkhouders aan boord en trok in de zomermercato gerichte versterkingen aan. Holzhauser, Halaimia en Sanusi zouden mee de overstap naar 1A moeten kunnen maken en dat is ook gebleken. Een jaar later werd iets harder uitgehaald op de transfermarkt, mede omdat 1A een zekerheid was in plaats van een vraagteken.

Vrijdagavond omstreeks 22u30 zullen we weten of we met co-leiders zitten of niet. Aan de vorige confrontaties met Charleroi worden ze bij Beerschot niet graag herinnerd. Ze kregen in die play-off 2 een 0-3 en 0-4 om de oren.