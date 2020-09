Saelemaekers moest zinkend schip verlaten maar blijft geloven in Kompany en Anderlecht

Voor Alexis Saelemaekers lijkt de transfer naar AC Milan goed uit te draaien. De winger werd door de Rossoneri definitief overgenomen van paars-wit en verklaart bij Sport/Voetbalmagazine zijn transfer.

AC Milan geldt nog steeds als een grote naam in het Europese voetbal, ondanks de mindere resultaten van de afgelopen seizoenen. De laatste trofee van AC dateert al van 2011, toen werden ze Italiaans landskampioen. Maar Saelemaekers moest niet lang twijfelen toen de Milanezen een aanbieding deden.

"Een aanbieding van AC sla je niet zomaar af. Niet veel spelers van de nationale ploeg of daarbuiten zou dat doen, althans toch niet diegene die ik ken. Ik had niets te verliezen en had andere lucht nodig", klinkt het.

Anderlecht

Saelemaekers werd op 31 januari 2020 overgenomen door AC Milan, op de laatste dag van de transfermarkt. "Mijn situatie was ingewikkeld geworden, van heel de club eigenlijk. Ik heb steeds geprobeerd om alles uit de kast te halen maar iedereen kon zien dat dat niet werkte. Er was een algemene vertrouwenscrisis en die trend doorbreken was niet makkelijk. We zaten in een negatieve spiraal maar ik ben ervan overtuigd dat Anderlecht en Kompany eruit zullen raken", is hij hoopvol.