Alexis Saelemaekers verklaart de moeilijke periode voor ex-ploegmaats Lokonga en Verschaeren

Vorige winter verliet Alexis Saelemaekers Anderlecht vroeger dan verwacht. De flankspeler is nu aan de slag bij AC Milan, maar volgt de prestaties van zijn ex-ploegmakkers nog op de voet.

In een interview met Sport/Voetbalmagazine had hij het over Sambi Lokonga en Yari Verschaeren, twee grote talenten uit de academie van Neerpede. Het vertreka van Alexis Saelemaekers was niet makkelijk voor Lokonga.

"Het was een beetje zoals 'als vrienden uit elkaar gaan'. Het lijkt stom, maar het was niet makkelijk om daar mee om te gaan. Albert vertelt me dat hij zich eenzaam voelt in de kleedkamer en dat hij met niemand praat", legt Saelemaekers uit. Heeft die breuk voor sportieve problemen gezorgd bij Lokonga?

Bankzitten om reactie te krijgen

"Het heeft zeker niet geholpen, maar hij weet dat hij opnieuw een kans zal krijgen en die zal hij ook grijpen (intussen zat hij alweer bij de basiself, red.). Wanneer een club niet zo goed draait, zie je dat aan de individuele prestaties van elke speler."

"Dat is de situatie waar Yari Verschaeren en Lokonga zich in bevinden. Door ze op de bank te zetten wil de coach een reactie uitlokken bij hen", besloot Saelemaekers, die op donderdagavond aan de bak moet met Milan in de kwalificaties voor de Europa League.