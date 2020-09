Wanneer je social distancing iets te serieus neemt: Duitse amateurclub verliest met 37-0

En dat was precies het geval bij Ripdorf, een Duitse amateurclub zo'n kleine 100 kilometer onder Hamburg. De spelers waren bang dat ze het coronavirus zouden oplopen tijdens de wedstrijd. Ze hadden een vermoeden dat enkele spelers van Holdenstedt, de tegenstander van dienst, besmet waren met covid-19.

Ze konden de partij echter niet uitstellen en werden opgelegd om de match toch te spelen. Bij wijze van protest hebben de spelers dan maar de social distancing regels toegepast op het veld. Het gevolg: een droge 37-0 aan hun broek. En dat omdat ze niet besmet wilden geraken met het longvirus...

🇩🇪⚽️🏟➡️ https://t.co/yZ4pPeuyH1#Germania, in Bassa Sassonia una squadra amatoriale perde 37-0… per paura di prendersi il #Covid19!



Il match SV Holdenstedt II SG Ripdorf lo scorso fine settimana. Il Ripdorf ha mantenuto le distanze sociali durante l’incontro per sicurezza pic.twitter.com/h2QDf02zsp