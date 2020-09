Anderlecht richt zich tot de Premier League voor hun verdedigende versterking

Anderlecht is nog op zoek naar een extra verdediger en die zoekt het nu in de Premier League. Björn Engels staat op het verlanglijstje van Anderlecht.

De zoektocht naar een nieuwe verdediger gaat verder in Anderlecht: terwijl Sebastien Dewaest en Simon Falette (Frankfurt) opties blijven, is het Björn Engels (26) die door Anderlecht benaderd zou zijn. De voormalige Club Brugge-verdediger krijgt amper speeltijd in Aston Villa, waar hij zich in juli 2019 bij aansloot voor 8 miljoen euro. Engels werd bij de herstart van de competitie in juni vorig jaar geen enkele keer in de ploeg opgenomen, en was ook niet aanwezig bij de start van het seizoen bij de Villans.

Volgens onze informatie zou Villa echter geen uitleenbeurt willen, wat de enige optie is die binnen de mogelijkheden van Anderlecht ligt. De club uit Birmingham zou Engels willen verkopen.

Engels ligt nog tot 2024 onder contract en zijn waarde wordt door Transfermarkt nog steeds op 9,5 miljoen euro geschat. Al hoeven geïnteresseerde clubs waarschijnlijk niet zo diep in de buidel tasten. RSCA zou zich echter moeten richten op een goedkoper alternatief...