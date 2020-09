"Ik zie niet in wat mij hier kan weghalen": Mag Genk Brys al schrappen van hun lijstje?

Een van de namen die opduikt om Hannes Wolf te vervangen bij KRC Genk is die van Marc Brys. Als het tot een concrete aanbieding komt, is hij dan ook bereid om Oud-Heverlee Leuven te verlaten?

In de aanloop naar het duel tegen KV Oostende ging de trainer van Oud-Heverlee Leuven dieper in op de interesse van Racing Genk. Maar het ziet er niet naar uit dat Marc Brys binnenkort in de Luminus Arena aan de slag gaat. "Ik zie niet in wat mij hier kan weghalen", verklaarde hij bij Het Nieuwsblad.

"Ik kan in Leuven op een schitterende manier werken, met een ambitieuze groep en bestuurders met een enorme voetbalkennis, een luxesituatie. Ik ben ook nog maar net bij OHL, ook dat speelt mee", aldus Brys, die zich goed voelt bij OHL.

Toch houdt hij de deur op een kier, in het geval hij elders een betere uitdaging kan vinden. "Dat neemt niet weg dat ik altijd nee ga zeggen als ik ooit word opgevrijd door iets dat wel aantrekkelijk is. Als Barcelona komt, zal ik het wel overwegen", grapte hij nog.