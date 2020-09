Shamar Nicholson, de aartsgevaarlijke 'twaalfde man' van Karim Belhocine

Charleroi is hot! Met vijftien op vijftien is de ploeg van Karim Belhocine aan een fantastische reeks bezig. Naast de oerdegelijke defensie gaat het steevast over jongens als Morioka, Gholizadeh, Fall of Rezaei. Maar met Shamar Nicholson beschikken de Carolo's over een enorm sterke 'twaalfde man'.

De 23-jarige Shamar Nicholson kwam in de zomer van 2019 voor 1.5 miljoen euro over van het Sloveens NK Domzale. De achttienvoudige international (7 doelpunten) is sindsdien uitgegroeid tot stand-in voor het offensieve trio Gholizadeh, Rezaei en Fall, dat erg veel vertrouwen geniet van coach Karim Belhocine. Nicholson is groot, sterk en weet als geen ander het doel staan. Het doelpunt dat hij vorige week op Essevee scoorde is daarvan een mooi voorbeeld. Vorig seizoen kwam Nicholson 25 keer aan spelen toe, waarvan twaalf keer als basispion. Hij scoorde daarin acht keer, omgerekend een doelpunt om de 166 minuten. Dit seizoen begon hij in vier van de vijf partijen in de basis. Eerst omdat Rezaei niet mocht spelen tegen Club Brugge. Daarna om de schorsing van Fall, die rood pakte op bezoek bij OHL, op te vangen. Ook daarin scoorde Nicholson alweer drie doelpunten, waardoor hij dit seizoen tot dusver elke 123 minuten scoort. Een statistiek waarmee je thuis kan komen, zeker in een ploeg die de doelpunten niet aaneen rijgt. Uitkijken of Nicholson ook vanavond mag blijven staan van Belhocine. Of grijpt hij terug naar zijn gekende recept: een aanvalslinie met de technisch vaardige Gholizadeh, de aalvlugge Fall en de killer Rezaei?





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Charleroi - Beerschot live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.