Waar blijft miljoenentransfer voor druk gesolliciteerde speler Club Brugge? Coach van Franse topclub kristalhelder

Hoe zit het met de transfermercato van Club Brugge? Er ging veel gebeuren aan inkomende en uitgaande zijde was de verwachting, maar vooralsnog is het héél erg stil gebleven.

Zo is er het dossier van Emmanuel Dennis, die wilde vertrekken na het kampioenenjaar en op de belangstelling van vele clubs kon rekenen.

Marseille niet

Maar: 5 oktober komt steeds dichterbij en van een deal is nog geen sprake. En dus is de vraag of de winger niet gewoon zal blijven op Jan Breydel?

Olympique Marseille was een van de grote geïnteresseerden, maar coach André Villas-Boas heeft al in zijn kaarten laten kijken. "Hij komt niet naar hier", zou de teneur van zijn bericht bij Téléfoot zijn geweest. Wie wil wél de nodige miljoenen (minstens 20?) op tafel leggen voor de winger? De tijd begint te dringen.