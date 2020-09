Wedstrijd uit 1B uitgesteld, vanwege te veel positieve coronatesten

De wedstrijd tussen Westerlo en Deinze is uitgesteld. Bij Westerlo hebben te veel spelers positief getest op het coronavirus.

Zeven spelers bij Westerlo hebben momenteel met het virus te kampen en dus diende Westerlo een aanvraag om de wedstrijd uit te stellen. Volgens het Covid-19 protocol zal de wedstrijd dus niet doorgaan.

"Het uitstel van de wedstrijd gebeurde volgens de door de Pro League en KBVB uitgewerkte procedures in de context van de Covid-19 epidemie. De wekelijkse testing, de opvolging van positief geteste individuen en de reglementaire bepalingen die preventief opgezet werden, maken nu dat de Pro League adequaat kan reageren op dergelijke situaties. We wensen uiteraard de getroffen spelers en KVC Westerlo veel beterschap en hopen dat iedereen snel terug gezond is", klinkt het bij de Pro League.

De wedstrijd wordt uitgesteld en zal doorgaan op woensdag 30 september 2020, om 19u.