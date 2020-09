📷 Standard treft een wel héél bijzondere coach in de Europa League

Nenad Lalatovic, de coach van Vojvodina, de tegenstander van Standard in de derde voorronde van de Europa League, is een aparte kerel

Op een twitterpagina gespecialiseerd in het Servische voetbal, Fudbalski Hram (voetbaltempel in het Nederlands), werd onze aandacht gevestigd op Nenad Lalatovic. Hij won met Vojvodina de Servische beker en is niet de meest normale coach. Met zijn exuberante persoonlijkheid zou hij beter bij het Luikse temperament passen.

Beschuldigingen over en weer met de fans van de tegenpartij, even het balletje hooghouden om tijd te winnen, een middenvingertje naar het publiek, ... Het is Lalatovic allemaal niet vreemd.

Bij Standard waren ze Sa Pinto gewend, maar dit is toch een andere categorie. Een bloemlezing:

Supporters Rémois, si vous avez l'occasion de jouer Vojvodina, vous rencontrerez le coach le plus folklorique de Serbie !



J'ai nommé : Nenad Lalatović. pic.twitter.com/Pk4Sb0yKff — Fudbalski Hram (@Fudbalski_Hram) September 18, 2020

Exemple numéro 6 : un ultra s'est invité dans une conf' de presse et l'a insulté. Le ton est monté rapidement.



On l'entend dire, entre autres : "bai** ta mère, paysan !" pic.twitter.com/lhJ24hvjge — Fudbalski Hram (@Fudbalski_Hram) September 18, 2020

Exemple numéro 4 : alors entraîneur de l'Étoile Rouge, il s'adresse à des supporters du Partizan sautant sur le tunnel de leur stade.



Traduction (difficile à faire) : "Dieu a échoué à niq*er ta mère" pic.twitter.com/9JZZE8JNyN — Fudbalski Hram (@Fudbalski_Hram) September 18, 2020