Blijft of vertrekt Trebel bij RSCA? "Persoonlijke situatie niet belangrijk" en "In het voetbal ben je nooit zeker"

Met de steun van Vincent Kompany heeft Adrien Trebel zich bij Anderlecht weer stevig in de basis gevoetbald. De middenvelder is opnieuw een belangrijke titularis. Zijn Adrien Trebel en Anderlecht nu begonnen aan een beter hoofdstuk uit hun huwelijk? Of komt het binnenkort alsnog tot een scheiding?

Want het is niet dat die twijfel door die goede sportieve prestaties is gaan liggen. Zolang hij speler is van paars-wit, wil Trebel gewoon zo goed mogelijk renderen. "Mijn persoonlijke situatie is niet belangrijk", stelt de Fransman. "Ik denk aan de club."

Allemaal goed en wel, maar op een bepaald moment moet wel eens de knoop doorgehakt te worden. Een Trebel in deze vorm doet Anderlecht op dit moment best niet van de hand, zo lijkt het. "Of ik nu zeker ben dat ik blijf? In het voetbal ben je nooit honderd procent zeker. Als ze me zeggen dat ik vertrek, dan vertrek ik. Dan is het zo. En anders blijf ik."

Met een contract tot 2023 en een jaarloon van meer dan twee miljoen euro blijft Trebel financieel dan wel zwaar doorwegen op de club. "Dat het veel kost? Ja, dan is het zo. Dat maakt deel uit van het voetbal."