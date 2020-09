Fans Zulte Waregem komen opnieuw met duidelijke boodschappen tijdens blamage, Dury reageert: "Zou goedkoop zijn"

Je moet het de fans van Zulte Waregem wel geven: ze hebben een boodschap te vertellen. Het fluitconcert voor de troepen van Dury was striemend, het applaus voor blauw-zwart cynisch en de spandoeken duidelijk. Al hadden we die wel al eens gezien.

Ook op speeldag 3 na de 0 op 6 hadden de fans al eens uitgepakt met kritische spandoeken en een heus to-do-lijstje. Toen nog in een leeg stadion aan de Gaverbeek.

"Structurele hervorming", "Gerichte transfers", "Derby's winnen", "Breng ons DNA terug", "Meer grinta" en "5 voor 12? 5 na 12!" klonk het onder meer.

Tijdens de blamage tegen Club Brugge kwamen de boodschappen opnieuw naar boven. Na de pauze hoorden we het sfeervak simpelweg niet meer, uit andere hoeken kwamen cynische applausjes.

Zelfs bij 0-6 deden wat fans van zich spreken door overenthousiast op elke pass te reageren. "We kunnen ze het niet kwalijk nemen, het is hun keuze", aldus Laurens De Bock daarover.

Geen excuses

"We zijn tekort geschoten tegen de grote clubs. Dat is de analyse na onze 6 op 18", pikte ook coach Dury in. "We moeten nu geen excuses zoeken, niet te veel vertellen en gewoon hard werken."

Of er verdedigend geen versterking moet bijkomen? Daarover bleef Dury op de vlakte: "We hebben geen ruime kern. En er gaan er ook geen vijf nieuwe toekomen plots. Ik praat niet graag over versterkingen met de pers, dat zou goedkoop zijn."