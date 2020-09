Waasland-Beveren al tussen hoop en vrees: "Dingen gezien die ik nog niet eerder gezien had dit seizoen"

Er zijn nieuwe investeerders, er kwamen ook al enkele nieuwe spelers bij. Waasland-Beveren kampt voorlopig echter nog met dezelfde pijnpunten. Thuis tegen Anderlecht moest het opnieuw vier goals slikken. Nieuwkomer Bertone maakt zich geen zorgen, Nicky Hayen doet al ietsje meer.

Vooral het eerste halfuur van Waasland-Beveren was behoorlijk rampzalig. "Als je na twee minuten op achterstand komt, kom je al in de problemen. Ik heb dingen gezien die ik nog niet eerder had gezien dit seizoen.", moest Nicky Hayen toegeven op de persbabbel.

De coach van de Waaslanders gaf meteen de oorzaak aan. "Er lagen ruimtes, maar we vonden die niet, waardoor we te snel de bal kwijtspeelden. Maar ik ga de jongens niet afbreken. Ze hebben weerbaarheid getoond en zijn bij momenten wel agressief druk gaan zetten." Defensief is het echter steeds bibberen. "Eén bal diep en we slikken een doelpunt. Dat is een probleem."

Dat Leonardo Bertone zich positief opstelt, mag niet verbazen. De Zwitser is er nog maar net. "Ik weet hoe het is om bij een grote ploeg te spelen", verwijst Bertone naar zijn verleden bij Young Boys Bern, 14-voudig kampioen in Zwitserland." Ik hou ook wel van de uitdaging om het tegen een grote ploeg op te nemen. Anderlecht is een topploeg."

Geen paniek

Uitdagingen, die zijn er in Beveren genoeg. Elke versterking is welkom en daarom werd Bertone ook meteen aan de aftrap gebracht. "Ik had tweemaal getraind en dan was de beslissing aan de coach. Ik moest mij wat aanpassen aan de emoties van een wedstrijd." Panikeren doet hij niet na het zien van de prestatie en het resultaat tegen Anderlecht. "Neen, ik maak mij geen zorgen."