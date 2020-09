Severeyns ziet grote probleem bij Antwerp: "Leko heeft voetballers nodig in de verdediging als hij dit systeem wil aanhouden"

8 op 18, daar wordt de Antwerpse burger niet blij meer door. Antwerp verloor nu ook punten tegen Eupen en dat zorgde voor onvrede bij de fans, ondanks de terugkeer van 0-2. Icoon Cisse Severeyns zag het heilige vuur wat ontbreken.

Severeyns pikte zondag zijn eerste live match van het seizoen mee, maar zag niet het typische Antwerp-spel. "Ik zag niet de Antwerpse mentaliteit van 'hier zijn we'. Ik miste de over-mijn-lijk-mentaliteit", vertelt hij ons.

Seck is een waanzinnige verdediger, maar geen Kompany

Ivan Leko is een groot aanhanger van de 3-4-3, maar Severeyns mist voorlopig de spelers om dat efficiënt te kunnen spelen. "Als blijkt dat je spelers dat systeem niet aankunnen, wordt het lastig. Belangrijk is de opbouw van achteruit, maar eigenlijk is Ritchie (De Laet) de enige die echt kan uitvoetballen."

"Seck en Pius hebben dat daar moeilijk mee. Pas op, ik vind Seck een waanzinnige verdediger, maar dan in de pure vorm van het woord. Hij is geen Kompany die ook nog een lange bal kan trappen. En dat ontbreekt toch als je zo wil voetballen."

Waar zit Rodrigues?

Leko wacht nog steeds op zijn versterkingen en een uitvoetballende verdediger zou voor Severeyns dus prioriteit zijn. "Wesley Hoedt zou in dat opzicht wel een versterking zijn. Die kan die lange bal wel geven. Nu zag je gisteren dat Gerkens - wat ik echt een goeie voetballer vind - de bal tussen de verdedigers komen ophalen. En hij is toch beter een rijtje hoger."

"Als Leko wil vasthouden aan dit systeem zullen er toch nog een aantal spelers moeten bijkomen. Maar waar zit Ivo Rodrigues? Op dit moment draait Refaelov niet, Lamkel Zé is er niet en Benson is niet van hetzelfde niveau. Ik denk echt dat Rodrigues het verschil kan maken."