"Mbokani steekt al zijn energie in de aanval, maar veel lopen doet hij niet"

Het loopt nog niet zoals hij wil bij Dieumerci Mbokani en dat zie je er ook aan. De spits loopt gefrustreerd rond en reageert zich op zijn ploegmaats als er weer een bal niet goed wordt ingespeeld.

Mbokani zit aan één goal en twee assists na zes matchen waarin hij elke minuut meespeelde. Dat is te weinig, al wint hij wel heel wat duels. Zondag ging hij uit frustratie even op de voet van Koné staan en ontsnapte aan rood. De frustratie zit er hem vooral in dat heel het aanvallende compartiment van Antwerp nog niet naar behoren draait.

Refaelov, De Pauw, Miyoshi,... Ze konden Mbokani geen van allen bereiken. Die bleef vruchteloos staan wachten op de eerste bruikbare bal. "Dat is ook zijn probleem, hij rekent enkel op doelpunten momenteel. Hij loopt niet", zag Cisse Severeyns. "Ik zette zondag een foto op Facebook dat ik in het stadion was en ik kreeg direct de reactie: "Cisse doet u schoenen aan, want Dieu is bijlange nog niet waar hij moet zijn."

Op één match liep ik meer dan Mbokani in vijf matchen

"Nog eentje was: 'Cisse, op één match liep jij meer dan Dieu in tien matchen.' Dat is misschien wat overdreven. Op één match meer dan hij in vijf matchen wel. (lacht) Laszlo Fazekas (legendarische coach van Antwerp, nvdr.) zei me ooit dat ik vooraan moest blijven staan om goals te maken."

"Ik antwoordde hem: 'Ja, maar als ik twee-drie kansen mis en ik heb niet gelopen, wat dan? Als ik een bal verlies en ik ga hem terughalen, dan kan niemand me wat verwijten.' Ik moest mijn energie in de aanval steken. Daar steekt Mbokani ook 'zijn jus' in, maar momenteel wil het niet werken."