Eindelijk eerste basisplaats voor Anderlecht-youngster: "Hier heb ik heel lang op gewacht"

Hannes Delcroix heeft er heel lang op moeten wachten vooraleer hij zijn kans kreeg bij Anderlecht. Zaterdag was het zover en coach Vincent Kompany was tevreden over de youngster.

Delcroix werd de voorbije seizoenen uitgeleend, maar door de hamstringproblemen bij Luckassen stond hij tegen Waasland-Beveren verrassend aan de aftrap. "We hebben allemaal heel veel vertrouwen in Hannes", aldus Kompany. "Het is een kwestie van tijd. Hij is nog jong. We blijven het vertrouwen in onze jeugd houden. Ik wist dat het een match was waarin hij kon presteren. Hij verdiende het op training en moet nu met beide voetjes op de grond blijven."

Delcroix was zelf wel kritisch. "Er waren wat communicatiefouten op het einde en dat leidde tot die twee goals. Maar ik ben blij dat ik eindelijk mijn debuut heb kunnen maken. Hier heb ik heel lang op gewacht. Vincent Kompany zei dat ik me op mijn taken moest concentreren en gewoon voetbal spelen."