Geloof in de kwaliteiten van Dury of onbetaalbaar ontslag? Peter Vandenbempt stelt zich vragen bij Zulte Waregem

Het gaat van kwaad naar erger bij Zulte Waregem. Zondag verloren ze met 0-6 van Club Brugge en de kritiek van de thuisaanhang sprak boekdelen.

Veel supporters vragen zich af of Francky Dury nog voor een kentering kan zorgen. Want na een sterke eerste seizoenshelft in 2019/20 loopt het wel heel stroef aan de Gaverbeek. Voetbalcommentator Peter Vandenbempt vraagt zich af om welke reden de trainer nog aan boord wordt gehouden.

"Als de club ondanks dat dramatische parcours van de voorbije 10 maanden wil vasthouden aan de coach dan moet dat zijn wegens zijn onmiskenbare kwaliteiten. Ook voor zijn grote verdiensten voor de club en het onwrikbare geloof dat hij de oplossing heeft voor dit Zulte Waregem. En niet omdat de club een ontslag niet kan betalen. Dus de vraag is: welk van de twee is het", vroeg hij zich af bij Sporza.