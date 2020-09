Voetbal Vlaanderen stelde ongeveer 1% van de matchen uit: "Nog geen signalen opgevangen van Veiligheidsraad over beperkingen"

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in ons land blijft toenemen en dat heeft ook gevolgen voor het voetbal in de lagere regionen en voor de jeugd. Ongeveer 1% van alle matchen van het voorbije weekend werd uitgesteld.

Vorig weekend stonden er 6.211 matchen op het programma van Voetbal Vlaanderen en daarvan werden er 148 uitgesteld, weet Sporza. 114 wedstrijden bij de jeugd en 34 wedstrijden van eerste ploegen. Dat is ruim 1% van alle matchen.

Marc Van Craen, de voorzitter van Voetbal Vlaanderen, maakt zich nog niet meteen ongerust. "Voorlopig hebben we nog geen signalen opgevangen dat de Veiligheidsraad van nu woensdag ons meer beperkingen zal opleggen en dus kunnen we op deze manier (met 400 max. 400 toeschouwers, red.) doorgaan", legde hij uit bij Sporza.

Ploegen kunnen om uitstel vragen als er vijf of meer spelers niet beschikbaar zijn vanwege een quarantaine of het coronavirus. Dat geldt ook als de twee eerste doelmannen onbeschikbaar zijn om die redenen.

Voetbal Vlaanderen stelde ook dat in een reeks 50% van alle wedstrijden gespeeld moet zijn om een eindklassement te mogen afroepen. "Laat het duidelijk zijn dat we niet van zo'n noodscenario uitgaan. We hopen dat iedere geplande wedstrijd uiteindelijk zal kunnen gespeeld worden."