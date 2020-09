Van Eetvelt steunt signaal Weyts: "Alleen zo terug naar volle stadions"

Anderlecht is één van de clubs die de protocollen van de Pro League het strengst naleeft. In het Lotto Park mogen mensen van dezelfde bubbel zelfs niet naast elkaar zitten. CEO Karel Van Eetvelt steunt dan ook minister Ben Weyts in zijn oproep om de regels te respecteren.

Weyts legde gisteren Genk een straf op omdat de regels niet gerespecteerd werden. Daar deed hij nog een oproep bij om vanaf nu beter om te springen met de protocollen. Van Eetvelt deed op Twitter ook een gelijkaardige oproep.

"Ik kan de oproep van Ben Weyts alleen maar ondersteunen. Voetbal heeft toeschouwers nodig. We moeten respect hebben voor de maatregelen om het virus in te dijken. Alleen zo zullen we snel terug voor volle stadions spelen. En dat willen we toch allemaal..."