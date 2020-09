Geen Leyton Orient-Tottenham in Carabao Cup vanwege... corona

De competitie is nog maar twee speeldagen ver in Engeland en ook de bekercompetities zijn al van start gegaan. De eerste rondes van de Carabao Cup worden immers gespeeld. Maar Tottenham zal nog even moeten wachten voor hun wedstrijd.

Want normaal gezien zou Tottenham het dinsdagavond opnemen tegen Leyton Orient. Maar de ploeg uit de Engelse League Two (4e klasse) zit met een coronaprobleem. Na hun competitiewedstrijd tegen Mansfield testten verschillende spelers positief op het coronavirus. "Leyton Orient, de English Football League en alle andere betrokken partijen zullen een grondig onderzoek houden in verband met de veiligheidsmaatregelen van de clubs omtrend de situatie met COVID-19 en het heropenen van de stadions", klinkt het in een statement. De Carabao Cup is de nieuwere naam van de Engelse League Cup, de tweede Engelse beker na de FA Cup.