Michel Vlap test opnieuw negatief op coronavirus

Goed nieuws voor Anderlecht want Michel Vlap is verlost van het coronavirus. De Nederlander testte na 10 dagen quarantaine opnieuw negatief.

Vlap testte op 11 september positief bij een routinecontrole en moest in quarantaine gaan. De middenvelder testte enkele dagen opnieuw positief maar ondertussen is het virus uit zijn lichaam en heeft hij negatief getest, althans dat beweert zijn vader Jan.

Een opsteker voor Anderlecht want afgelopen weekend testte Yari Verschaeren nog positief.

De tweet is odnertussen offline gehaald maar vader Jan zegt dat Michel dinsdag weer buiten op het veld heeft gestaan. "Tien dagen quarantaine is voor elke sporter verschrikkelijk, zeker ook omdat hij geen enkele fysieke klacht had."