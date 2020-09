De Ketelaere was ooit nog... centrale verdediger: "Ik weet niet of ik dat zo slecht deed, maar..."

Charles De Ketelaere moet zich begin dit seizoen veelal neerleggen bij invalbeurten. Maar geduldig is hij wel. De middenvelder kent zijn kwaliteiten.

Jeugdbondscoach Thierry Siquet ziet hem vooral als een infiltrerende middenvelder, meer dan als spelverdeler. "Ik denk dat ik beide kan. Bij hem was ik wel centrale verdediger, zo vaak zal hij me niet hebben zien infiltreren", lacht De Ketelaere in S/V Magazine.

"Dat was een raar verhaal. Bij de futures van de nationale ploeg was ik redelijk groot, maar nog een stokske en toen hebben ze me neergezet als centrale verdediger. Ik weet niet of ik dat zo slecht deed, maar iets in me zei: mmm, dit is niet ik."

Bij blauw-zwart volgden ze Siquet. "Nadien hebben ze dat hier op Club ook gedaan, maar toen ik naar de beloften doorschoof, zei de trainer direct: ‘Jij bent een middenvelder.’ Daar was ik blij mee, want ik vind van mezelf ook dat ik een aanvallend ingestelde speler ben. Mijn timing moet wel nog beter en mijn passing ook. Ik heb nog behoorlijk wat werkpunten."