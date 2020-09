Toch nieuwe besmettingen bij Anderlecht: twee verdedigers positief, problemen voor Kompany

Dan toch nieuwe besmettingen bij Anderlecht. Hannes Delcroix - vorige zaterdag nog voor het eerst in de basis - heeft positief getest. Ook een andere verdediger moet in quarantaine.

Het wordt er niet makkelijker op voor Vincent Kompany. Zijn reeds getormenteerde verdediging krijgt nu nog een klap. Delcroix verving de sukkelende Luckassen in de basis tegen Waasland-Beveren, maar moet nu dus minstens een week in quarantaine.

In de wedstrijdselectie van vorig weekend was er ook plaats voor Lucas Lissens door het ontbreken van centrale verdedigers, maar ook hij heeft positief getest. Kompany zal dus diep in zijn kern moeten tasten om nog centrale verdedigers te vinden. Marco Kana kan daar uiteraard ook wel spelen.