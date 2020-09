De Witte zat samen met sterkhouders na chaos met Bölöni: "Spelersraad zal betrokken worden bij keuze van de trainer"

Wim De Decker moet de weg die KAA Gent met Jess Thorup had ingeslagen verder zetten. Vadis Odjidja kijkt er alvast naar uit om samen iets neer te zetten. En daar horen als aanvoerder ook extra bevoegdheden bij.

De muiterij van de Gentse kleedkamer is volledig aan Vadis Odidja voorbijgegaan. De aanvoerder van KAA Gent was niet alleen geblesseerd, maar zat ook in quarantaine na een positieve coronatest. “Ik heb het ook allemaal van horen zeggen”, klinkt het.

Bovendien is het een publiek geheim dat Ivan De Witte en Michel Louwagie bij Vadis raad vragen als het over transfers gaat. “Maar ik raad geen spelers aan”, oppert de middenvelder in Het Laatste Nieuws. “Dat is het werk van de scouting.”

Ik raad geen spelers aan. Dat is het werk van de scouting - Vadis Odjidja

“Het is niet mijn job om naar de voorzitter te gaan en te zeggen wie er moet gekocht worden. Ze vragen wel eens raad. Ik zie natuurlijk ook wel of iemand een goede speler is als ik er tegen gespeeld heb. Maar op buitenlandse jongens heb ik geen zicht.”

De keuze voor Laszlo Bölöni was een solo slim van de voorzitter. “We hebben onlangs een bespreking gehad. In de toekomst willen ze de spelers er meer bij betrekken. Wij gaan niet beslissen, maar de spelersraad zal wel naar een mening worden gevraagd bij de keuze van een trainer.”