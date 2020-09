Belangrijke dag voor de Belgische coëfficiënt: wat doen Carolo's en Rouches in 'Davis Cup' tegen Servië?

Het zou wel eens een eerste belangrijke dag kunnen worden voor het Belgisch voetbal. Wat kunnen de Waalse teams?

Het lijkt wel de Davis Cup tussen België en Servië, want zowel in Charleroi als in Luik staat er een duel tegen een Servische tegenstander op het programma.

En zowel de Zebra's als de Rouches hebben geluk, want noch Partizan Belgrado, noch Vojvodina hebben een Djokovic in hun rangen lopen.

Niet kansloos

Meer zelfs: met de vorm van het huidige Charleroi zijn ze tegen Partizan zeker niet kansloos. Dat het enkel een thuismatch betreft helpt nog eens extra - geen uitzinnige fans. Op 1 oktober is ook Lech Poznan zonder uitzinnige fans zeker niet onhaalbaar - of wordt het Limassol?

En ook Standard is allesbehalve kansloos tegen Vojvodina. Een week later volgt mogelijk een thuiswedstrijd tegen Reims, tenzij Fehervar roet in het eten gooit.

